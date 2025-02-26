Через страйк в аеропорту Мюнхена скасують більшість рейсів
Більшість рейсів в аеропорту Мюнхена будуть скасовані в четвер і п'ятницю через страйк працівників аеропорту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Керівництво аеропорту повідомило, що авіакомпанії, що працюють в аеропорту, швидше за все, скасують більшість із приблизно 1 600 рейсів, запланованих на ці два дні.
Пасажирам порадили звернутися до своїх авіакомпаній для отримання більш конкретної інформації про рейси.
Попереджувальний страйк розпочнеться в четвер опівночі і триватиме 48 годин до опівночі п'ятниці.
Аеропорт Мюнхена – один із найзайнятіших транспортних вузлів Німеччини, здебільшого для флагманської німецької авіакомпанії Lufthansa.
На початку тижня профспілка Verdi також закликала працівників скласти інструменти в аеропортах Кельн/Бонн і Дюссельдорф.
Страйк стався на тлі того, що Verdi вимагає поліпшення умов праці для працівників у державному секторі Німеччини як на місцевому, так і на національному рівнях.
Вимоги включають підвищення заробітної плати на 8%, а також три додаткові оплачувані святкові дні.
Новий раунд переговорів у вівторок завершився без прориву.
У Греції завчасно анонсували скасування усіх поїздів та багатьох авіарейсів через страйк у річницю масштабної залізничної катастрофи.
А у Бельгії раніше в лютому через протести проти пенсійної реформи зупинилось авіасполучення.