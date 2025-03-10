Рубіо: США офіційно згортають 83% програм USAID
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після проведення шеститижневої перевірки.
Про це Рубіо написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
За його словами, на 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було "витрачено десятки мільярдів доларів". Держсекретар каже, що ці кошти були витрачені "не в інтересах США".
"Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом", – зазначив Рубіо.
Він подякував Департаменту ефективності уряду, "які працювали дуже довго, щоб домогтися цієї назрілої та історичної реформи".
Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.
Нещодавно у Трампа натякнули, що розглядають позови проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку, як і отримувачів грантів, через підозри у зловживанні коштами на зовнішню допомогу.