ЗМІ: у Трампа допускають позови проти співробітників і отримувачів коштів USAID за "зловживання"

У команді Трампа натякнули, що розглядають позови проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку, як і отримувачів грантів, через підозри у зловживанні коштами на зовнішню допомогу.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Адміністрація Трампа надіслала сигнал, що може ініціювати позови щодо співробітників та отримувачів грантів USAID через підозри у зловживанні коштами, що стало би екстраординарним кроком.

Від двох анонімних співрозмовників видання дізналося, що Пітер Марокко, який є в.о. заступника керівника USAID, на закритому брифінгу заявив членам комітету із закордонних справ Палати представників, що розмірковує над зверненнями до Мін’юсту з цього приводу.

За словами одного з джерел, поки незрозуміло, наскільки ці наміри серйозні, але це пролунало як чіткий сигнал.

У внутрішній записці за січень від Офісу генінспектора USAID йшлося про опір деяких грантоотримувачів у наданні інформації, яку вважають важливою у нагляді за використанням коштів. Там звернули увагу на 8 мільярдів доларів, що надавалися передусім через агентства ООН і банки з багатостороннього розвитку.

Проте у записці від 10 лютого зазначали, що через масові скорочення і примусові відпустки співробітників та підрядників USAID і замороження грошей тепер є проблеми і з контролем за використанням.

Зустріч посадовця з конгресменами відбувалася незадовго після звістки про рішення Верховного суду, який відмовив адміністрації Трампа у тому, щоб мільярди коштів на зовнішню допомогу і далі лишалися замороженими, повернувши справу у нижчі суди.

У Трампа хочуть скасувати близько 90% погоджених грантів USAID на зовнішню допомогу.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.