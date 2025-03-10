Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после проведения шестинедельной проверки.

Об этом Рубио написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, было "потрачено десятки миллиардов долларов". Госсекретарь говорит, что эти средства были потрачены "не в интересах США".

"После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом", – отметил Рубио.

Он поблагодарил Департамент эффективности правительства, "которые работали очень долго, чтобы добиться этой назревшей и исторической реформы".

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

Недавно у Трампа намекнули, что рассматривают иски против сотрудников Агентства США по международному развитию, как и получателей грантов, из-за подозрений в злоупотреблении средствами на внешнюю помощь.