Понад 200 мігрантів намагалися потрапити до Польщі з Білорусі

Понад 200 нелегальних мігрантів намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон на минулих вихідних.

Про це з посиланням на дані польських прикордонників пише мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, загальна кількість нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон до Польщі з Білорусі на початку березня, склала понад 210 людей.

За даними прикордонників, це чверть від усіх спроб перетину кордону з початку року.

Зазначається, що поблизу польських сіл Черемха та Мельник нелегальні мігранти напали на прикордонників – закидали їх камінням, яке вони принесли з собою в рюкзаках. В одному з автомобілів вони розбили вікна.

Наприкінці листопада 2024 року повідомляли, що нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.