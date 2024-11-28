Нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Про це повідомив польський мовник RMF24 із посиланням на дані прикордонників, передає "Європейська правда".

Нелегальні мігранти почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

Зазначається, що переважно це стосується туристичного переходу в Біловежі.

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Мігранти почали обирати таку форму потрапляння до Польщі, тому що на закритих прикордонних переходах немає високого сталевого бар'єра, який все ще укріплюють.

Він оточений лише воротами, шлагбаумами, колючим дротом.

Відтак, як зазначили прикордонники, 10 громадян Ірану в'їхали до Польщі через закритий туристичний перехід у Біловежі у ніч проти понеділка, 25 листопада.

Як передається, невідомий підвів їх до воріт, через тимчасовий бар'єр перекинули драбини, і мігранти безперешкодно потрапили на польську територію.

Зазначається, що потім троє людей з білоруського боку взяли драбини і побігли вглиб Білорусі. У такий же спосіб 12 людей потрапили на територію Польщі минулої ночі.

Польські офіцери зазначають, що доступ до зони такого переходу повністю контролюється прикордонними службами.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Всередині жовтня писали, що понад 60 польських військових отримали поранення і травми з початку 2024 року, зупиняючи нелегальні спроби перетину кордону з території Білорусі.