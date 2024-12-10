Польща продовжила функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.

Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни повідомляє "Європейська правда".

У МВС Польщі акцентували, що тимчасова заборона на перебування у зоні, прилеглій до польсько-білоруського кордону, виправдала себе, а відтак її продовжено ще на 90 днів.

Вона функціонує вже 180 днів, і за цей час кількість нелегальних перетинів кордону зменшилася на 41%.

Реклама:

"З 13 червня по 5 грудня цього року зафіксовані майже 11,2 тисячі таких спроб. Упродовж аналогічного періоду, до запровадження цієї зони, таких випадків було понад 19 тисяч", – повідомило міністерство.

Також як відзначили поляки, з 1 січня по 5 грудня 2024 року по всій країні співробітники прикордонної служби висунули звинувачення в організації та сприянні нелегальній міграції 585 особам, серед яких громадяни України – 274, Польщі – 82, Білорусі – 50 та Грузії – 30.

До 153 осіб було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Буферна зона на польсько-білоруському кордоні, яку було запроваджено 13 червня цього року, загалом має довжину приблизно 60 км: на ділянці близько 44,5 км не можна перебувати у прикордонній зоні на глибину до 200 м, а на ділянці 16,1 км – до 2 км.

У вересні польські прикордонники заявили, що після створення буферної зони на кордоні з Білоруссю кількість спроб нелегального перетину кордону скоротилася на 64%.

Також зауважимо, що у листопаді прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.