Британія обговорила з США та Україною мирний процес перед переговорами у Джидді

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі поспілкувався зі своїми українським та американським колегами Андрієм Сибігою та Марком Рубіо напередодні перемовин між США та Україною у Саудівській Аравії.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У понеділок, 10 березня, Леммі розповів, що поспілкувався спершу з Рубіо, а потім із Сибігою щодо того, як "ми продовжуємо просувати мирний процес напередодні переговорів у Саудівській Аравії".

А Сибіга, своєю чергою, розповів, що під час розмови вони "обговорили шляхи до миру та довгострокової безпеки України".

"У рамках нашого регулярного діалогу я мав телефонний дзвінок з Девідом Леммі. Я подякував Великій Британії та особисто Девіду за підтримку. Напередодні зустрічі в Джидді я наголошував, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни", – додав він.

Нагадаємо, 11 березня в саудівському місті Джидда мають відбутись переговори між представниками України та США – перші після перепалки між президентами обох країн у Білому домі.

Раніше посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

А Рубіо висловив сподівання, що під час переговорів у Саудівській Аравії може бути вирішене питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні.

Таке ж сподівання висловлював й американський президент Дональд Трамп, який також заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.