Британия обсудила с США и Украиной мирный процесс перед переговорами в Джидде

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообщался со своими украинским и американским коллегами Андреем Сибигой и Марком Рубио накануне переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В понедельник, 10 марта, Лемми рассказал, что пообщался сначала с Рубио, а затем с Сибигой о том, как "мы продолжаем продвигать мирный процесс накануне переговоров в Саудовской Аравии".

А Сибига, в свою очередь, рассказал, что во время разговора они "обсудили пути к миру и долгосрочной безопасности Украины".

"В рамках нашего регулярного диалога я имел телефонный звонок с Дэвидом Лемми. Я поблагодарил Великобританию и лично Дэвида за поддержку. Накануне встречи в Джидде я подчеркивал, что Украина, как никто, стремится к завершению войны", – добавил он.

Напомним, 11 марта в саудовском городе Джидда должны состояться переговоры между представителями Украины и США – первые после перепалки между президентами обеих стран в Белом доме.

Ранее посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.

А Рубио выразил надежду, что во время переговоров в Саудовской Аравии может быть решен вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине.

Такую же надежду высказывал и американский президент Дональд Трамп, который также заявил, что у России "нет карт" на переговорах по Украине, хотя еще на прошлой неделе, по его версии, они были.