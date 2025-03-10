У Трампа очікують значного прогресу на переговорах з Україною у Саудівській Аравії

Посол американського президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, американські переговірники повинні зустрітися з українцями у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії.

"Я думаю, що ми їдемо туди з очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу", – сказав Віткофф.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент Володимир Зеленський повернеться до США для підписання угоди про видобуток корисних копалин цього тижня, Віткофф висловив сподівання на це.

"Я дуже сподіваюся. Всі ознаки дуже, дуже позитивні", – вважає він.

За словами посла Трампа, серед важливих питань на столі переговорів будуть протоколи безпеки для українців та територіальні питання.

Він зазначив, що обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня. Однак, за його словами, США ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, чого потребували українці.

Раніше агентство із посиланням на обізнаних співрозмовників писало, що американські посадовці планують використати вівторкову зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

Останніми тижнями Трамп висловлював розчарування Україною, заявляючи, що у неї закінчуються людські ресурси, і що їй потрібно швидко сісти за стіл переговорів з Росією.

А його адміністрація припинила поставки зброї та обмін розвідувальною інформацією з Києвом, звинувативши українців у недостатній відкритості до мирного процесу.

У неділю, 9 березня, Трамп заявив, що Сполучені Штати "майже" завершили паузу з наданням розвідданих Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і Віткофф.