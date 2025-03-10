Сенатор США поставив на місце Маска, який назвав його "зрадником" за підтримку України

Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі відповів американському мільярдеру Ілону Маску, який назвав його "зрадником" за заклик підтримати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю ввечері Келлі опублікував серію великих постів про свій останній візит до України, де розповідав про важливість її підтримки та розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа.

"Дональд Трамп намагається послабити позицію України, і ми повинні це пояснити. Якщо Путін здобуде перемогу, він не погодиться на припинення вогню і врешті-решт погрожуватиме союзнику НАТО, а це ставить під загрозу американські війська і американський народ", – серед іншого, зауважив Келлі.

Один із постів сенатора Маск лаконічно прокоментував словами: "Ти зрадник".

"Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", – відповів на це Келлі.

Зазначимо, що це не перша подібна заява американського мільярдера, близького до Дональда Трампа.

Маск не раз критикував Володимира Зеленського через нібито небажання "припиняти війну" в Україні та узурпацію влади і навіть пропонував йому "амністію" в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Нещодавно Маск заявив, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО і не платити за оборону Європи.