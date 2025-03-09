Маск вважає, що США повинні вийти з НАТО

Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, вважає, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО і не платити за оборону Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на заклик американського сенатора Майка Лі вийти з НАТО Ілон Маск відповів у своїй соцмережі X (Twitter): "Ми дійсно повинні".

Далі технологічний підприємець написав, що для Америки "немає сенсу платити за оборону Європи".

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні платити значно більші внески. Він закликав збільшити цей показник з двох до 5% ВВП.

Деякі політики з різних країн мають сумніви щодо підтримки НАТО з боку США, якщо станеться найгірше. Трамп, однак, заявив журналістам у четвер, що він "не дуже впевнений", чи підтримають союзники по НАТО Сполучені Штати, якщо вони зазнають нападу.

Президент Франції Емманюель Макрон у своїх коментарях після безпекового саміту лідерів ЄС у Брюсселі відповів на сумніви американського президента, підкресливши, що Франція є "лояльним і відданим союзником".

Неофіційно повідомляли, що Трамп обговорює зі своїми помічниками перегляд ролі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП.