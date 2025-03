Маск вже пропонує "амністію" Зеленському обмін на "відновлення демократії" в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск, близький до президента США Дональда Трампа, підтримав тези про те, що президент України нібито не хоче перемовин про припинення війни через те, що боїться втратити владу, та висунув ідею про "амністію" для нього в обмін на "відновлення демократії в Україні".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ілон Маск прокоментував допис прихильника Дональда Трампа у соцмережі X (Twitter), автор якого назвав президента України "диктатором" і розповідає, що Зеленський, мовляв, боїться втрати влади у разі припинення війни, тому що після того одразу програє вибори і може опинитись у в’язниці за "відмивання коштів", тож, мовляв, йому вигідно "далі відправляти українців помирати у цій м’ясорубці".

Маск поширив цей твіт зі своїм коментарем.

"Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні", – написав Ілон Маск.

As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw