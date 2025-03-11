Страйки в Німеччині охопили лікарні та дитсадки

Профспілка Verdi продовжує у Німеччині попереджувальні страйки в державному секторі на федеральному та місцевому рівнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, 11 березня у кількох федеральних землях страйкують працівники муніципальних адміністрацій, дитячих садків, клінік, центрів зайнятості та компаній з утилізації відходів.

Як зазначено, у землі Північний Рейн-Вестфалія очікується повне скасування автобусного та місцевого залізничного сполучення.

Профспілка Verdi вимагає підвищення заробітної плати працівникам державного сектора на 8%, але щонайменше на 350 євро більше.

Роботодавці ще не представили конкретної пропозиції. Тарифна суперечка триває.

Тим часом після попереджувальних страйків 10 березня робота найбільших німецьких аеропортів відновилася.

У Берлінському аеропорті очікують 15 тисяч додаткових пасажирів протягом дня, які не змогли вилетіти напередодні. Всього заплановано 214 вильотів і 219 прильотів.

У найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні заплановано понад 1100 злетів і посадок, для яких необхідно обробити дані понад 140 тисяч пасажирів.

Водночас речник аеропорту в Мюнхені попередив, що внаслідок страйку досі очікуються скасування кількох рейсів, проте більшість рейсів здійснюються.

Як відомо, минулого місяця Verdi влаштувала кілька страйків в деяких аеропортах Німеччини, в тому числі дводенний страйк в Мюнхені.