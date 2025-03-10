Страйк в аеропортах Німеччини призвів до скасування більшості рейсів

Внаслідок страйку, що розпочався 10 березня у тринадцяти німецьких аеропортах, в багатьох із них скасовано більшість рейсів.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

В аеропорту Франкфурта у понеділок підтвердили, що через масштабний страйк скасовано 1054 із запланованих на цей день 1116 рейсів прибуття та відправлення.

У Берліні сказали, що скасовано практично усі рейси, у тому числі прибуваючі, у Гамбурзі – що зриваються усі відправлення.

Перед страйком в асоціації німецьких аеропортів прогнозували, що через нього буде скасовано понад 3500 рейсів, що зачепить плани 560 000 пасажирів.

Страйки в понеділок розпочались після того, як другий раунд переговорів про зарплату провалився.

Профспілка Verdi вимагає укладення колективної угоди про заробітну плату для майже 2,5 мільйона працівників.

Минулого місяця Verdi влаштувала кілька страйків в деяких аеропортах Німеччини, в тому числі дводенний страйк в Мюнхені.