Український військовий врятував життя важкопораненому хлопцю у Венеції

Український військовий Яніс Терещенко під час відпустки у Венеції врятував життя важкопораненому хлопцю, який без екстреної допомоги українця ризикував померти.

Про це повідомило видання Corrierre del Veneto, пише "Європейська правда".

Українець прямував до свого готелю в районі Ріальто, коли після запеклої бійки між двома хлопцями з північної Африки помітив хлопця, який стікав кров'ю. Його щойно поранили ножем.

фото з соцмережі Х терещенка, де він веде профіль під іменем капітан двіжуха

"Я побачив глибоку рану на стегні і витягнув турнікет, щоб зупинити кров. Він втратив свідомість і стікав кров'ю. Я намагався привести його до тями", – наводить видання слова Терещенка.

Український військовий намагався утримувати хлопця притомним до прибуття швидкої допомоги, не будучи певним, чи виживе хлопець через велику втрату крові.

"Я не знаю, чи він би вижив. Люди були розгублені, і ніхто не втручався й не знав, що робити. На жаль, за роки війни я бачив усе, тому не сумнівався щодо (потреби) втрутитися", – розповів Терещенко.

фото з соцмережі Х терещенка, де він веде профіль під іменем капітан двіжуха

Видання пише, що після того, як українець залишив викладацьку роботу і приєднався до лав української армії, він завжди носить із собою аптечку.

"Я знаю, що вона громіздка, і моя сім'я завжди каже мені залишити її вдома, що вона мені не потрібна, але сьогодні вперше за три роки вона стала в нагоді: на щастя, я мав її з собою, і саме в той час проходив повз", – поділився 32-річний Терещенко.

Він також розповів, що приєднався до Третьої штурмової бригади з початком повномасштабного вторгнення Росії, а до Італії приїхав у відпустку.

"У нас є кілька днів відпустки, і оскільки ми любимо Італію, ми завжди приїжджаємо до вашої країни, коли є можливість, цього разу до Венеції", – розповів Терещенко.

Примітно, що новина про вчинок українця швидко розлетілась у ЗМІ, і спершу помилково повідомлялося, що хлопця врятував "російський турист". Згодом помилку виправили. Терещенко повідомив у дописі в соцмережі Х, що неточність внесли місцеві, які назвали його "turista russo".

У іншому дописі в Х Терещенко так коротко описав події: "20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би нах*й".

Нагадаємо, восени влада італійської Венеції зберегла та розширила схему платного в’їзду до міста для не-мешканців, яку експериментально запровадили з 2024 року.