Венеція продовжує дію платного в’їзду в місто до наступного року

Влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста і дещо видозмінює систему, збільшивши кількість днів, в які туристи повинні платити за в'їзд, і подвоївши плату для тих, хто не бронює місця заздалегідь.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Мер Венеції Луїджі Бруньяро наголосив, що податок покликаний допомогти місту і його жителям боротися з надмірним туризмом, не допускаючи напливу відвідувачів під час велелюдних свят і вихідних.

Нова пілотна система почне діяти з 18 квітня 2025 року і триватиме до 27 липня – збір стягуватимуть щоп'ятниці, а також у вихідні та святкові дні, загалом 54 дні.

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Туристи, які не бронюють місця заздалегідь, платитимуть 10 євро замість звичних 5.

Плату стягуватимуть у піковий час напливу туристів – з 8.30 до 16.00.

Звільнення від сплати надається резидентам, венеціанцям, студентам і працівникам, а також туристам, які мають бронювання готелів чи іншого житла.

Наприкінці першого тестового етапу, в липні минулого року, венеціанська влада заявила, що податок приніс 2,4 млн євро.

Також у червні у Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.