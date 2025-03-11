Украинский военный спас жизнь тяжелораненному парню в Венеции

Украинский военный Янис Терещенко во время отпуска в Венеции спас жизнь тяжелораненому парню, который без экстренной помощи украинца рисковал умереть.

Об этом сообщило издание Corrierre del Veneto, пишет "Европейская правда".

Украинец направлялся в свой отель в районе Риальто, когда после ожесточенной драки между двумя парнями из северной Африки заметил парня, который истекал кровью. Его только что ранили ножом.

фото из соцсети Х терещенко, где он ведет профиль под именем капитан движуха

"Я увидел глубокую рану на бедре и вытащил турникет, чтобы остановить кровь. Он потерял сознание и истекал кровью. Я пытался привести его в чувство", – приводит издание слова Терещенко.

Украинский военный пытался удерживать парня в сознании до прибытия скорой помощи, не будучи уверенным, выживет ли парень из-за большой потери крови.

"Я не знаю, выжил бы он или нет. Люди были растеряны, и никто не вмешивался и не знал, что делать. К сожалению, за годы войны я видел все, поэтому не сомневался в (необходимости) вмешаться", – рассказал Терещенко.

фото из соцсети Х терещенко, где он ведет профиль под именем капитан движуха

Издание пишет, что после того, как украинец оставил преподавательскую работу и присоединился к рядам украинской армии, он всегда носит с собой аптечку.

"Я знаю, что она громоздкая, и моя семья всегда говорит мне оставить ее дома, что она мне не нужна, но сегодня впервые за три года она пригодилась: к счастью, я имел ее с собой, и именно в то время проходил мимо", – поделился 32-летний Терещенко.

Он также рассказал, что присоединился к Третьей десантно-штурмовой бригаде с началом полномасштабного вторжения России, а в Италию приехал в отпуск.

"У нас есть несколько дней отпуска, и поскольку мы любим Италию, мы всегда приезжаем в вашу страну, когда есть возможность, на этот раз в Венецию", – рассказал Терещенко.

Примечательно, что новость о поступке украинца быстро разлетелась в СМИ, и сначала ошибочно сообщалось, что парня спас "российский турист". Впоследствии ошибку исправили. Терещенко сообщил в заметке в соцсети Х, что неточность внесли местные, которые назвали его "turista russo".

В другом посте в Х Терещенко так коротко описал события: "20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже вытек бы нах*й".

Напомним, осенью власти итальянской Венеции сохранили и расширили схему платного въезда в город для не-жителей, которую экспериментально ввели с 2024 года.