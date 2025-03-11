Аварія суден біля Британії: один з членів екіпажу зник безвісти, пожежу досі гасять

Один з моряків із судна-учасника аварії біля берегів Британії у понеділок вважається зниклим безвісти; пожежа на танкері досі триває.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У береговій охороні Британії повідомили, що один з членів екіпажу контейнеровоза Solong – зниклий безвісти. Після "масштабних пошуків" операцію згорнули. Зникнення одного з 14 моряків підтвердив ВВС і власник судна Ернст Расс.

Спершу повідомляли, що з обох суден врятували 37 осіб і це всі члени екіпажів.

Пожежа на кораблях тривала усю ніч, на допомогу британським службам прибула також команда з Нідерландів.

Постраждалі судна відбуксирували одне від одного, що спростить подальші роботи. На цей час відкритого вогню вже немає, але щодо танкера, який перевозив авіаційне пальне, кажуть, що говорити про ліквідацію пожежі поки рано.

Пошкоджений танкер Stena Immaculate / BBC

Нагадаємо, вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

До місця подій скерували кілька рятувальних шлюпок, а також рятувальний вертоліт і літак берегової охорони.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.