Авария судов возле Британии: один из членов экипажа пропал, пожар до сих пор тушат

Один из моряков с судна-участника аварии у берегов Британии в понедельник считается пропавшим без вести; пожар на танкере до сих пор продолжается.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В береговой охране Великобритании сообщили, что один из членов экипажа контейнеровоза Solong – пропавший без вести. После "масштабных поисков" операцию свернули. Исчезновение одного из 14 моряков подтвердил ВВС и владелец судна Эрнст Расс.

Сначала сообщали, что с обоих судов спасли 37 человек и это все члены экипажей.

Пожар на кораблях продолжался всю ночь, на помощь британским службам прибыла также команда из Нидерландов.

Пострадавшие суда отбуксировали друг от друга, что упростит дальнейшие работы. В настоящее время открытого огня уже нет, но относительно танкера, который перевозил авиационное топливо, говорят, что говорить о ликвидации пожара пока рано.

Поврежденный танкер Stena Immaculate / BBC

Напомним, утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.