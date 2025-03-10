Біля берегів Англії зіткнулись два судна: проводиться рятувальна операція

У Північному морі поблизу берегів Англії британська берегова охорона проводить рятувальну операцію через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як зазначено, до місця події в Північному морі було направлено кілька рятувальних шлюпок і рятувальний вертоліт берегової охорони.

Також туди прибули літак берегової охорони і прилеглі судна з протипожежними засобами.

За непідтвердженими повідомленнями, після зіткнення нафтовий танкер загорівся.

"Королівська берегова охорона в даний час координує реагування на повідомлення про зіткнення танкера і вантажного судна біля узбережжя Східного Йоркширу", – зазначив речник Берегової охорони Великої Британії.

Нагадаємо, у січні у Гамбурзі 11 людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського порома і вантажного судна на річці Ельба.

Повідомляли також, що судно з 99 тисячами тонн нафти під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.