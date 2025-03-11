Туск про програму військової підготовки: зможемо навчати до 100 тисяч осіб на рік

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи наміри його уряду впровадити модель військової підготовки, заявив, що до 2027 року в країні зможуть навчати до 100 тисяч осіб на рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав під час засідання уряду, його цитує TVN24.

Польський прем’єр оголосив, що проводить консультації з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем щодо програми добровільної військової підготовки, яка "повинна бути доступною якомога ширше".

"Не бракує тих, хто готовий служити своїй батьківщині в ситуаціях, які цього вимагають. Ми обов'язково повинні збільшити можливості держави, щоб кожен охочий, кожен, хто зацікавлений у військовій підготовці, міг взяти участь у такій підготовці", – сказав він.

Прем'єр-міністр повідомив, що до 2027 року кількість людей, які пройшли базову військову підготовку, буде подвоєна.

"Ми вийдемо у 2027 році на спроможність готувати 100 тисяч добровольців за рік. І це, я впевнений, що нестачі в добровольцях не буде, але для нас завдання полягає в тому, щоб всі охочі змогли пройти цю підготовку", – заявив він.

Наразі щороку базову підготовку у Польщі проходять близько 35 тисяч осіб.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Своєю чергою президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав європейські країни "абсолютно точно" запровадити обов’язковий військовий призов, визнавши, що континент "досить слабкий" у військовому плані.