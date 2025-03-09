Президент Латвії: європейські країни мають ввести військовий призов

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав європейські країни "абсолютно точно" запровадити обов’язковий військовий призов, визнавши, що континент "досить слабкий" у військовому плані.

Таку думку латвійський президент висловив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс підкреслив, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону на тлі "злетів і падінь" у відносинах зі США.

Латвія ввела призов для чоловіків 2023 року і довела витрати на оборону до 4 % ВВП країни.

"Бачачи, що відбувається у світі, ми ухвалили таке рішення, і багато інших європейських країн мають наслідувати його", – сказав Рінкевичс.

Назвавши Латвію та інші балтійські країни Естонію і Литву "лакмусовим папірцем НАТО", Рінкевічс також закликав до збільшення "загальної присутності" на кордонах країн з Росією на тлі "зростання ризиків".

"Зараз важливі не лише декларації, але й те, як ці декларації виконуються. Я згоден з формулюваннями, але нам також потрібні справи", – сказав він.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Варто зазначити, що литовська розвідка попередила в п'ятницю, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.