Туск о программе военной подготовки: сможем обучать до 100 тысяч человек в год

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя намерения его правительства внедрить модель военной подготовки, заявил, что к 2027 году в стране смогут обучать до 100 тысяч человек в год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал во время заседания правительства, его цитирует TVN24.

Польский премьер объявил, что проводит консультации с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем по программе добровольной военной подготовки, которая "должна быть доступной как можно шире".

"Нет недостатка в тех, кто готов служить своей родине в ситуациях, которые этого требуют. Мы обязательно должны увеличить возможности государства, чтобы каждый желающий, каждый, кто заинтересован в военной подготовке, мог принять участие в такой подготовке", – сказал он.

Премьер-министр сообщил, что к 2027 году количество людей, прошедших базовую военную подготовку, будет удвоено.

"Мы выйдем в 2027 году на способность готовить 100 тысяч добровольцев в год. И это, я уверен, что недостатка в добровольцах не будет, но для нас задача заключается в том, чтобы все желающие смогли пройти эту подготовку", – заявил он.

Сейчас ежегодно базовую подготовку в Польше проходят около 35 тысяч человек.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил о работе над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

В свою очередь президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал европейские страны "абсолютно точно" ввести обязательный военный призыв, признав, что континент "достаточно слаб" в военном плане.