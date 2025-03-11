У ЄС підтримали надання Молдові пакету підтримки на 1,9 млрд євро
Європейський парламент підтримав створення нового механізму підтримки Молдови, який зосередиться на покращенні фінансування та демократичному нагляді.
Про це повідомили на сайті Європейського парламенту, пише "Європейська правда".
У вівторок, 11 березня, депутати Європарламенту схвалили попередню угоду, досягнуту учасниками переговорів між парламентом та Радою ЄС 19 лютого 2025 року щодо Фонду реформ та зростання для Молдови.
Очікується, що за допомогою грантів і кредитів під низькі відсотки цей фонд допоможе Молдові впоратися з основними викликами, "з якими вона стикається, зокрема, з глибоким впливом агресивної війни Росії проти України на безпеку, економіку та населення країни".
Також зазначається, що інструмент має посилити стійкість Молдови до російських гібридних атак і втручань, спрямованих проти її демократичних процесів та інститутів.
Фонд реформ і зростання для Молдови на період 2025-2027 є ключовим елементом спеціального Плану зростання для Молдови, запропонованого Єврокомісією у жовтні 2024 року. Він окреслює фундаментальні реформи, які Молдова має здійснити для прискорення руху в ЄС.
"Сьогоднішнім голосуванням щодо Фонду реформ і зростання Молдови на суму 1,9 млрд євро ми збільшуємо попереднє фінансування з 7% до 18% і додаємо ще 100 млн євро у вигляді грантів. Це наше зобов'язання робити більше та діяти швидко, щоб підтримати Молдову та наших сусідів у ці складні часи", – сказав співдоповідач Комітету з питань бюджету Зігфрід Мурешан.
Депутати Європарламенту схвалили програму 499 голосами, 117 проти і 44 утрималися.
На початку лютого Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.
Вже наприкінці лютого Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої домовленості про створення Фонду реформ та зростання для Молдови.