Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.

Про це повідомили у Єврокомісії в вівторок, пише "Європейська правда".

Стратегія має подвійну мету: відокремити Молдову від нестабільних російських поставок енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

Згідно з цією стратегією, загальна підтримка Молдови у 2025 році становитиме 250 мільйонів євро, з яких 100 мільйонів євро буде надано до середини квітня.

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На додаток до цієї загальної підтримки, в рамках тієї ж стратегії, для населення Придністровського регіону Молдови, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 млн євро.

У короткостроковій перспективі загальний пакет підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на Правобережжі. Він дозволить компенсувати всі надлишкові витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт-год щомісяця до 31 грудня 2025 року.

Пакет також включатиме фонд допомоги у скрутних ситуаціях, щоб полегшити рахунки за електроенергію для найбільш вразливих домогосподарств і дозволить компенсувати повне зростання витрат на електроенергію для соціальних установ, включаючи дитячі садки, школи та лікарні.

Додаткове фінансування у розмірі 15 млн євро буде надано на підтримку рахунків за електроенергію для агропродовольчих та промислових підприємств.

Крім того, завдяки мобілізації міжнародних фінансових інституцій, додаткове фінансування у розмірі 50 млн євро буде доступне для сталого інвестування у проєкти з енергоефективності з боку місцевих органів влади, домогосподарств та малого і середнього бізнесу.

В рамках цієї стратегії також передбачено фінансування у розмірі 60 млн євро для більш ніж 350 тисяч людей у Придністровському регіоні, які залишилися без тепла в січні після того, як "Газпром" припинив постачання газу.

Ця підтримка залежить від кроків, що вживаються у сфері фундаментальних свобод і прав людини в Придністровському регіоні.

У довгостроковій перспективі підтримка ЄС дозволить Молдові покращити свою енергетичну безпеку за рахунок інвестицій та реформ для енергетичного переходу і забезпечити повну поетапну відмову від поставок російських енергоресурсів.

Нагадаємо, 1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

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