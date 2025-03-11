В ЕС поддержали предоставление Молдове пакета поддержки на 1,9 млрд евро

Европейский парламент поддержал создание нового механизма поддержки Молдовы, который сосредоточится на улучшении финансирования и демократическом надзоре.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 11 марта, депутаты Европарламента одобрили предварительное соглашение, достигнутое участниками переговоров между парламентом и Советом ЕС 19 февраля 2025 года по Фонду реформ и роста для Молдовы.

Ожидается, что с помощью грантов и кредитов под низкие проценты этот фонд поможет Молдове справиться с основными вызовами, "с которыми она сталкивается, в частности, с глубоким влиянием агрессивной войны России против Украины на безопасность, экономику и население страны".

Также отмечается, что инструмент должен усилить устойчивость Молдовы к российским гибридным атакам и вмешательствам, направленным против ее демократических процессов и институтов.

Фонд реформ и роста для Молдовы на период 2025-2027 является ключевым элементом специального Плана роста для Молдовы, предложенного Еврокомиссией в октябре 2024 года. Он определяет фундаментальные реформы, которые Молдова должна осуществить для ускорения движения в ЕС.

"Сегодняшним голосованием по Фонду реформ и роста Молдовы на сумму 1,9 млрд евро мы увеличиваем предыдущее финансирование с 7% до 18% и добавляем еще 100 млн евро в виде грантов. Это наше обязательство делать больше и действовать быстро, чтобы поддержать Молдову и наших соседей в эти сложные времена", – сказал содокладчик Комитета по вопросам бюджета Зигфрид Мурешан.

Депутаты Европарламента одобрили программу 499 голосами, 117 против и 44 воздержались.

В начале февраля Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.

Уже в конце февраля Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительной договоренности о создании Фонда реформ и роста для Молдовы.