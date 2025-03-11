У ЄС сподіваються, що санкції проти Росії будуть продовжені вчасно

Рада Європейського Союзу готується до своєчасного поновлення дії санкційного режиму щодо фізичних та юридичних осіб, дії яких підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, до 15 березня 2025 року.

Про це повідомив речник ЄС у відповідь на запит "Європейської правди".

Речник підкреслив, що рішення щодо продовження санкцій проти Росії має бути прийняте одноголосно усіма 27 членами держав Євросоюзу.

"Рада ЄС повинна буде одноголосно затвердити продовження (санкцій) до 15 березня. Наразі Рада ЄС завершує регулярний перегляд режиму, щоб забезпечити своєчасне ухвалення рішення", – заявив речник ЄС.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися.

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС