ЄС готується до сценарію зриву санкцій через вето Угорщини

У Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня припиниться.

Про це йдеться у публікації "ЄвроПравди".

Мова йде про індивідуальні обмежувальні заходи, серед них – обмеження на в’їзд до ЄС для окремих громадян та замороження активів для громадян та підприємств. Чинні санкції діють лише до 15 березня 2025 року, і якщо їх не продовжити, то з 16 березня 2025 року обмеження де-юре припинять діяти.

Непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, може йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

Утім, навіть за такого негативного сценарію буде певний часовий лаг для того, щоби досягти спізнілої домовленості з Угорщиною щодо продовження санкцій. У цьому допоможе брюссельська бюрократія і десятки процедур, які треба формально здійснити, щоб росіяни отримали доступ до заморожених коштів.

Якщо Угорщина продовжить блокувати продовження санкцій до 15 березня включно – буде оголошено, що дискусія про остаточне рішення вноситься у порядок денний Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться у понеділок, 17 березня. А вже там міністри 26 держав ЄС шукатимуть, як тиснути на Угорщину, щоб вона погодилася на пролонгацію санкцій.

Частина співрозмовників "ЄвроПравди" вважають цей варіант основним.

"Індивідуальні санкції проти Росії будуть подовжені у понеділок, 17 березня, під час засідання Foreign Affairs Council – органа, який відповідає безпосередньо за поновлення санкційних режимів і затверджує ці рішення", – заявив один з європейських дипломатів. Він додав, що "ще є час для перемовин та дискусій".

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Найближче засідання послів ЄС заплановане на середу, 12 березня, і наступне – на п’ятницю, 14 березня, – у переддень дедлайну для продовження пакетів індивідуальних санкцій проти росіян та російського бізнесу.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС