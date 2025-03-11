В ЕС надеются, что санкции против России будут продлены вовремя

Совет Европейского Союза готовится к своевременному возобновлению действия санкционного режима в отношении физических и юридических лиц, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, до 15 марта.

Об этом сообщил официальный представитель ЕС, в ответ на вопрос "Европейской правды".

Спикер подчеркнул, что решение о продлении санкций против России должно быть принято единогласно всеми 27 членами государств Евросоюза.

"Совет ЕС должен будет единогласно утвердить продление (санкций) до 15 марта. Сейчас Совет ЕС завершает регулярный пересмотр режима, чтобы обеспечить своевременное принятие решения", – заявил представитель ЕС.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС