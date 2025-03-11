Фіцо розізлився через чутки про зведення вілли в Хорватії

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо спростував повідомлення хорватських ЗМІ про те, що він нібито будує віллу в курортній Далмації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні ввечері хорватський портал Večernji list з посиланням на місцевого письменника Іво Мікулічіна і колишнього політика Блажа Дековіча повідомив, що Фіцо нібито купив земельну ділянку на морському курорті Ражань і будує там віллу.

Видання звертає увагу на те, що минулого літа Фіцо, імовірно, відпочивав саме в Ражані.

Водночас у доступних державних реєстрах Večernji list не знайшов доказів того, що словацький прем'єр-міністр подавав заявку на отримання дозволу на будівництво або отримав його.

У Facebook Фіцо з використанням капсу назвав цю інформацію "ЖАХЛИВОЮ БРЕХНЕЮ", додавши, що "НЕ КУПУВАВ ЖОДНОЇ ЗЕМЛІ В ХОРВАТІЇ І НЕ БУДУЄ ЖОДНИХ ВІЛЛ".

"Якби я будував будинок або квартиру в Хорватії, я б вільно зізнався в цьому. Сотні політиків зі Словаччини в центральній, регіональній або місцевій політиці володіють певною нерухомістю в Хорватії", – запевнив він.

Окрім Фіцо, Хорватію для відпочинку обирає його колега, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, який у 2022 році ледь не потонув там на надувному човні.