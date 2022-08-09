Надувний човен Орбана ледь не потонув у Хорватії, його врятував журналіст

Надувний човен прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відпочивав на хорватському узбережжі, ледь не потонув через пошкодження, але його врятував місцевий журналіст.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє видання Slobodna Dalmacija, чий колишній співробітник, журналіст Борис Вркич прийшов на допомогу угорському прем’єру.

Інцидент стався на вихідних у бухті острова Вис на узбережжі Далмації.

За словами журналіста, у якому перебували Віктор Орбан, його дружина та його охоронець, втрачав повітря після пошкодження та був під загрозою затоплення.

"Його надувний човен був пошкоджений, тож ми вивезли його, його дружину та охоронця на берег", — розповів Вркич.

Журналіст також сфотографувався в човні з Віктором Орбаном.

Хорватський журналіст розповів, що незважаючи на те, що угорський прем’єр був за крок до потоплення, він зберіг гарний настрій, а потім пішов повечеряти в рибальський ресторан.

Видання відзначає, що угорський прем’єр час від часу відпочиває на хорватському узбережжі попри те, що закликав співвітчизників більше відпочивати вдома.

"Більше Балатону, менше Адріатики", – заявляв він у липні 2020 року. Уже того року він порушив своє слово, бо невдовзі його спіймали під час відпустки на Млеті.

Три місяці тому він зробив скандальну заяву, що його країна не мала б проблеми з ембарго на імпорт російської нафти, якби "у неї не відібрали море", маючи на увазі хорватське узбережжя, частини якого колись входили до складу Угорщини.

"Хорватія засуджує заяву голови уряду Угорщини. Ми засуджуємо будь-які територіальні претензії до сусідніх країн", - повідомили тоді в МЗС Хорватії.

Нагадаємо, в останні роки Орбан часто критикує Європейський Союз, зокрема через його звинувачення в порушенні прав людини й верховенства права Будапештом.

Останнім приводом до напруження стали слова угорського прем'єра про "змішування рас" і "занепад Європи", виголошені в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад у Румунії. Вони негайно викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Раніше Дональд Трамп, який оголошував про наміри взяти участь у виборах у 2024 році, заявив, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

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