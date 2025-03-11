Фицо разозлился из-за слухов о строительстве виллы в Хорватии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо опроверг сообщения хорватских СМИ о том, что он якобы строит виллу в курортной Далмации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне вечером хорватский портал Večernji list со ссылкой на местного писателя Иво Микуличина и бывшего политика Блажа Дековича сообщил, что Фицо якобы купил земельный участок на морском курорте Ражань и строит там виллу.

Издание обращает внимание на то, что прошлым летом Фицо, вероятно, отдыхал именно в Ражане.

В то же время в доступных государственных реестрах Večernji list не нашел доказательств того, что словацкий премьер-министр подавал заявку на получение разрешения на строительство или получил его.

В Facebook Фицо с использованием капса назвал эту информацию "Ужасной ложью", добавив, что "НЕ ПОКУПАЛ НИКАКОЙ ЗЕМЛИ В ХОРВАТИИ И НЕ СТРОИТ НИКАКИХ ВИЛЛ".

"Если бы я строил дом или квартиру в Хорватии, я бы свободно признался в этом. Сотни политиков из Словакии в центральной, региональной или местной политике владеют определенной недвижимостью в Хорватии", – заверил он.

Кроме Фицо, Хорватию для отдыха выбирает его коллега, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который в 2022 году едва не утонул там на надувной лодке.