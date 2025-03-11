ЗМІ: Росія просуває в ОБСЄ дипломата, видвореного з Бельгії за шпигунство

Росія домагається призначення на одну з керівних посад в ОБСЄ свого дипломата Дмитрія Іорданіді, який у 2023 році покинув Бельгію, де тоді перебував, через звинувачення у шпигунстві.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Радіо Свобода", EUobserver, бельгійської газети De Morgen, бельгійського тижневика Humo і французької Le Monde, пише "Європейська правда".

Згідно з розслідуванням, Іорданіді, якого бельгійська розвідка вважає пов'язаним зі Службою зовнішньої розвідки Росії, є єдиним дипломатом з 20, який не був оголошений Бельгією персоною нон грата.

Джерело ЗМІ в західній розвідці повідомило, що Росія відкликала Іорданіді після того, як Бельгія повідомила, що й так оголосить його персоною нон грата, якщо він не буде відкликаний.

Зараз Москва намагається повернути Іорданіді до ОБСЄ на посаду голови місії організації в Сербії, свідчать документи, які отримало "Радіо Свобода".

Дмитрій Іорданіді

Росія також висунула його кандидатуру на посаду голови програмного офісу ОБСЄ в столиці Киргизстану Бішкеку і на таку ж посаду в столиці Казахстану Астані, йдеться в розслідуванні.

Про самого Іорданіді публічно відомо мало. У 2000-х роках він працював у російському посольстві в Сараєві, згодом став головою польового офісу ОБСЄ в Баня-Луці, адміністративному центрі Республіки Сербської і, зрештою, заступником голови місії ОБСЄ в Боснії і Герцеговині.

Імовірно, росіянин залишив цю посаду десь у другій половині 2022 або на початку 2023 року та був переведений до Бельгії. При цьому за кілька місяців перебування там він не відзначився жодною публічною активністю, на відміну від років на Балканах.

На запит "Радіо Свобода" речниця ОБСЄ Александра Тейлор заявила, що набір на всі три посади, куди Росія подала Іорданіді, все ще триває.

Вона уточнила, що призначення потребує згоди чинного голови Організації – ним є міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен – після консультацій з високопосадовцями ОБСЄ і приймаючої країни.

"Ми дотримуємося суворого процесу відбору кандидатів на всі посади в ОБСЄ", – запевнила Тейлор.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія просуває шпигунів під дипломатичним прикриттям. У 2023 році ЗМІ повідомили, що шпигунством може займатись керівник представництва Росії при ЄС Кіріл Логвінов.