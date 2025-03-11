СМИ: Россия продвигает в ОБСЕ дипломата, выдворенного из Бельгии за шпионаж

Россия добивается назначения на одну из руководящих должностей в ОБСЕ своего дипломата Дмитрия Иорданиди, который в 2023 году покинул Бельгию, где тогда находился, по обвинению в шпионаже.

Об этом говорится в совместном расследовании "Радио Свобода", EUobserver, бельгийской газеты De Morgen, бельгийского еженедельника Humo и французской Le Monde, пишет "Европейская правда".

Согласно расследованию, Иорданиди, которого бельгийская разведка считает связанным со Службой внешней разведки России, является единственным дипломатом из 20, который не был объявлен Бельгией персоной нон-грата.

Источник СМИ в западной разведке сообщил, что Россия отозвала Иорданиди после того, как Бельгия сообщила, что и так объявит его персоной нон-грата, если он не будет отозван.

Сейчас Москва пытается вернуть Иорданиди в ОБСЕ на должность главы миссии организации в Сербии, свидетельствуют документы, которые получило "Радио Свобода".

Дмитрий Иорданиди

Россия также выдвинула его кандидатуру на должность главы программного офиса ОБСЕ в столице Кыргызстана Бишкеке и на такую же должность в столице Казахстана Астане, говорится в расследовании.

О самом Иорданиди публично известно мало. В 2000-х годах он работал в российском посольстве в Сараево, впоследствии стал главой полевого офиса ОБСЕ в Баня-Луке, административном центре Республики Сербской и, наконец, заместителем главы миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине.

Предположительно, россиянин покинул эту должность где-то во второй половине 2022 или в начале 2023 года и был переведен в Бельгию. При этом за несколько месяцев пребывания там он не отметился никакой публичной активностью, в отличие от лет на Балканах.

На запрос "Радио Свобода" пресс-секретарь ОБСЕ Александра Тейлор заявила, что набор на все три должности, куда Россия подала Иорданиди, все еще продолжается.

Она уточнила, что назначение требует согласия действующего председателя Организации – им является министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен – после консультаций с высокопоставленными чиновниками ОБСЕ и принимающей страны.

"Мы придерживаемся строгого процесса отбора кандидатов на все должности в ОБСЕ", – заверила Тейлор.

Отметим, что это не первый случай, когда Россия продвигает шпионов под дипломатическим прикрытием. В 2023 году СМИ сообщили, что шпионажем может заниматься руководитель представительства России при ЕС Кирилл Логвинов.