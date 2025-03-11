Зустріч у Джидді: США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими

За підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

Про це йдеться у спільній заяві України та США за підсумками переговорів, яку поширила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зазначається, що українські та американські представники "високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру".

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", – ідеться в заяві.

Крім того, підкреслюється, що українська делегація "висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру".

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Водночас напередодні держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання щодо поставок Україні зброї вдасться вирішити.

11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.