ЗМІ: Трамп призупинив постачання Україні ще не відправленої зброї

Президент США Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні, що стосується у тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Reuters та "Голос Америки" з посиланням на неназваних посадовців у Білому домі.

Reuters пише, що Трамп "поставив на паузу" військову допомогу Україні після сварки із Зеленським у Білому домі.

"Президент Трамп прямо говорив, що зосереджений на досягненні миру. Нам потрібно, щоб наші партнери також були зосереджені на цьому. Ми призупиняємо та переглядаємо допомогу, аби гарантувати, що це сприятиме якомусь рішенню", – прокоментував співрозмовник видання на умовах анонімності.

У Білому домі на запит агентства не стали давати коментарів, зокрема щодо можливої тривалості паузи та обсягів і кількості зброї, якої торкнеться це рішення.

Про зупинку допомоги дізнався також кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш, наводячи такі ж слова співрозмовника з адміністрації.

"Пауза у військовій допомозі США для України стосується зброї, яка ще має бути передана. Якщо подивитися на давніші анонси адміністрації Байдена, передусім йдеться про життєво важливі ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси", – пише Остап Яриш.

‼️A U.S. pause in military aid to Ukraine affects weapons that have yet to be delivered. If you look at previous announcements by the Biden administration, these primarily include vital air defense missiles and artillery ammunition.