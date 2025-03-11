Сибіга про "30-денне перемир'я": це не про заморожений конфлікт

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, чому тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні важливе.

Про це він написав у Facebook після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії, передає "Європейська правда".

Як відомо, у спільній заяві США та України йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ.

За словами Сибіги, таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт".

"Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", – заявив він.

Очільник МЗС наголосив, що важливо також, що "в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні".

"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.