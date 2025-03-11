Рубіо сподівається, що Росія погодиться на "30-денне перемирʼя": мʼяч на їхньому полі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо заявив, що Україна на переговорах підтримала пропозицію США "погодитись на припинення вогню і розпочати негайні переговори для завершення конфлікту у спосіб, який є тривалим і надійним і бере до уваги їхні інтереси, безпеку, здатність процвітати як держава".

Він додав, що США тепер передадуть пропозицію Росії.

"Ми сподіваємось, що вони скажуть "так", що вони скажуть "так" миру. Мʼяч тепер – на їхній стороні поля", – зазначив держсекретер.

Також Рубіо відзначив, що Україна на зустрічі "вжила конкретних кроків", і сподівається, що Росія "зробить кроки у відповідь".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.