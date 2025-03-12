Як Німеччина готує масштабну модернізацію армії і що може цьому завадити

Загравання Дональда Трампа з Росією та зростання шансів того, що Європа залишиться сам на сам з потенційною російською агресією, призвели до вражаючих змін у ставленні Берліна до своєї обороноздатності.

Тепер Німеччина не просто готова інвестувати у Бундесвер, а й робити це без гальм. І це буквальний опис, адже йдеться про скасування так званого "боргового гальма" – норми, що обмежує бюджетні запозичення.

Про те, як майбутня влада Німеччини збирається посилювати обороноздатність країни і які виклики постануть перед нею на цьому шляху, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін. Далі – стислий її виклад.

11 березня у Німеччині вийшла доповідь про основні проблеми Бундесверу на цей момент. Але щоби усвідомити масштаб проблем, варто також згадати про стан обороноздатності Німеччини три роки тому, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на початок 2022 року Німеччина витрачала на оборону 1,5% від свого ВВП, сильно не дотягуючи до цільового показника НАТО у 2%. А Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.

Тоді канцлер Олаф Шольц оголосив про створення безпрецедентного фонду для зміцнення армії на 100 мільярдів євро за рахунок додаткових кредитних коштів.

Як результат, за оцінкою НАТО, рівень оборонних витрат Німеччини у минулому році склав 2,1% від ВВП (понад 90 млрд євро).

Слід підкреслити, що спецфонд, створений для реагування на надзвичайну подію, російську загарбницьку війну, не підпадав під дію "боргового гальма".

Конституція Німеччина віднедавна містить унікальну норму, яка обмежує право уряду позичати гроші для покриття бюджетного дефіциту.

Термін дії згаданого спецфонду спливає у 2027 році.

За час його роботи військові замовили чимало, але цього вистачило лише для "затикання дірок".

Для повноцінного озброєння Німеччини – такого, щоб жоден агресор не наважився на неї напасти – цього явно недостатньо.

Список того, що потрібно Бундесверу "на вчора", величезний і потребує масштабних інвестицій – мова йде про сотні мільярдів євро.

У Німеччині розуміють, що їхня країна – одна з тих, які найбільше зачепить розворот адміністрації Трампа від Європи.

Отже, для посилення обороноздатності консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія, що ведуть переговори про майбутню коаліцію, домовилися позичати без обмежень. Більш того, партії обрали гнучкий варіант, у якому обійшлися без жодної стелі запозичень.

Абсолютне лідерство Німеччини у Європі за обсягом оборонних витрат має додати впевненості Україні: частину оборонних витрат спрямують до ЗСУ.

Сигнали того, що майбутня коаліція планує наростити підтримку Україні, вже надходять.

Однак погодити плани – це тільки половина справи. Їх ще потрібно реалізувати. І тут у Фрідріха Мерца, який ймовірно стане наступним канцлером Німеччини, м’яко кажучи, не все йде гладко.

Адже, ще не ставши канцлером, він почав порушувати свої ключові передвиборчі принципи та обіцянки.

Та ключовою перешкодою для реалізації грандіозних планів є те, що для їхнього втілення потрібно змінити німецьку конституцію, а голосів для цього не вистачить.

Єдина можлива альтернатива – проголосувати конституційні зміни прямо зараз, старим складом Бундестагу. Але, і тут є певні труднощі – з "Зеленими". Переговори тривають. Часу лишилося небагато.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін.