Заигрывание Дональда Трампа с Россией и рост шансов того, что Европа останется один на один с потенциальной российской агрессией, привели к впечатляющим изменениям отношения Берлина к своей обороноспособности.

Теперь Германия не просто готова инвестировать в Бундесвер, но и делать это без тормозов. И это буквальное описание, ведь речь идет об отмене так называемого "долгового тормоза" – нормы, ограничивающей бюджетные заимствования.

О том, как будущая власть Германии собирается усиливать обороноспособность страны и какие вызовы встанут перед ней на этом пути, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Сделать Германию сильной снова: все о масштабном перевооружении, которое планирует Берлин. Далее – краткое ее изложение.

11 марта в Германии вышел доклад об основных проблемах Бундесвера на данный момент. Но чтобы осознать масштаб проблем, стоит также вспомнить о состоянии обороноспособности Германии три года назад, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на начало 2022 года Германия тратила на оборону 1,5% от своего ВВП, сильно не дотягивая до целевого показателя НАТО в 2%. А Бундесвер страдал от недостатка техники во всех родах войск и дефицита боеприпасов на десятки миллиардов евро.

Тогда канцлер Олаф Шольц объявил о создании беспрецедентного фонда для укрепления армии на 100 миллиардов евро за счет дополнительных кредитных средств.

Как результат, по оценке НАТО, уровень оборонных расходов Германии в прошлом году составил 2,1% от ВВП (более 90 млрд евро).

Следует подчеркнуть, что спецфонд, созданный для реагирования на чрезвычайное событие, российскую захватническую войну, не подпадал под действие "долгового тормоза".

Конституция Германии с недавних пор содержит уникальную норму, ограничивающую право правительства занимать деньги для покрытия бюджетного дефицита.

Срок действия упомянутого спецфонда истекает в 2027 году.

За время его работы военные заказали немало, но этого хватило лишь для "затыкания дыр".

Для полноценного вооружения Германии – такого, чтобы ни один агрессор не решился на нее напасть – этого явно недостаточно.

Список того, что нужно Бундесверу "на вчера", огромен и требует масштабных инвестиций – речь идет о сотнях миллиардов евро.

В Германии понимают, что их страна – одна из тех, которые больше всего заденет разворот администрации Трампа от Европы.

Следовательно, для усиления обороноспособности консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия, ведущие переговоры о будущей коалиции, договорились занимать без ограничений. Более того, партии выбрали гибкий вариант, в котором обошлись без всякого потолка заимствований.

Абсолютное лидерство Германии в Европе по объему оборонных расходов должно добавить уверенности Украине: часть оборонных расходов направят в ВСУ.

Сигналы того, что будущая коалиция планирует нарастить поддержку Украине, уже поступают.

Однако согласовать планы – это только половина дела. Их еще нужно реализовать. И здесь у Фридриха Мерца, который вероятно станет следующим канцлером Германии, мягко говоря, не все идет гладко.

Ведь, еще не став канцлером, он начал нарушать свои ключевые предвыборные принципы и обещания.

Но ключевым препятствием для реализации грандиозных планов является то, что для их воплощения нужно изменить немецкую конституцию, а голосов для этого не хватит.

Единственная возможная альтернатива – проголосовать конституционные изменения прямо сейчас, старым составом Бундестага. Но, и здесь есть определенные трудности – с "Зелеными". Переговоры продолжаются. Времени осталось немного.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Сделать Германию сильной снова: все о масштабном перевооружении, которое планирует Берлин.