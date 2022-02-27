Німеччина створить спеціальний фонд у 100 млрд євро для Бундесверу

Бундесвер має отримати 100 мільярдів євро на інвестиції та проєкти з озброєння з федерального бюджету через спеціальний фонд.

Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц на позачерговому засіданні з огляду на війну в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посилання на Spiegel.

"Нападом на Україну президент Росії Путін холоднокровно розпочав загарбницьку війну. З однієї причини: свобода українців кидає виклик його власному репресивному режиму. Це нелюдяно. Це суперечить міжнародному праву. Ніщо і ніхто не може цього виправдати", - сказав він.

Канцлер також заявив, що "відтепер, рік за роком, Німеччина вкладатиме більше двох відсотків свого ВВП в свою оборону".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше в неділю закликав Берлін надати більше зброї Україні і припинити імпорт російської сировини.

Напередодні федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.