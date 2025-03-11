У Німеччині вийшла доповідь про основні проблеми Бундесверу

У Німеччині вийшла доповідь парламентського спецуповноваженого стосовно стану збройних сил країни, у ній відзначені як основні проблеми нестача людей і занедбаність матеріально-технічної бази.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У доповіді щодо стану збройних сил у 2024 році парламентська спецуповноважена Єва Хьогль констатувала низку проблем у Бундесвері – починаючи від нестачі особового складу.

Збройні сили поки не наближаються до мети збільшити чисельність особового складу до понад 200 тисяч до 2031 року. Станом на кінець 2024 року у Бундесвері було трохи більше 180 тисяч військовослужбовців – навіть менше, ніж наприкінці 2023 року.

Середній вік німецьких контрактників зріс з 32.4 у 2019 році до 34.

Хьогль вказала на проблему з кар’єрним зростанням тих, хто перебуває на службі. За її висновками, багатьом доводиться незаслужено довго чекати на підвищення, навіть якщо вони вже відповідають усім критеріям, через те, що поточний штатний розпис не дає такої можливості.

Для вирішення проблеми з дефіцитом людей і "старішанням" військовослужбовців Хьогль виступає за активізацію дебатів щодо відновлення призову за моделлю, яку пропонував міністр оборони Борис Пісторіус. Ідея полягає у тому, щоб з 2026 року усі 18-річні юнаки заповнювали анкети стосовно їхньої придатності та зацікавленості військовою службою, на підставі чого буде відбуватися відбір кандидатів. Для дівчат це буде добровільно.

Також спецуповноважена відзначила значні проблеми з інфраструктурою, зокрема станом приміщень для проживання особового складу; дефіцит боєприпасів, запасу запчастин і техніки, що перебуває у повністю справному стані. За її висновками, дефіциту немає лише з індивідуальним спорядженням – бронежилетами і шоломами.

Для модернізації зношеної інфраструктури Бундесверу потрібно орієнтовно 67 млрд євро.

Нагадаємо, 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "історичний день" для Бундесверу та Німеччини.