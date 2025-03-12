Глава розвідки США підтвердила, що пауза в обміні розвідданими з Україною скасована

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

Про це вона написала в X, повідомляє "Європейська правда".

Її допис з’явився за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України і США.

Після них стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

У відповідь на це Габбард заявила, що "завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні".

"За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", – підкреслила вона.

Також за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".