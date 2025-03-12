Глава разведки США подтвердила, что пауза в обмене разведданными с Украиной отменена

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".

Ее сообщение появилось по итогам переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Украины и США.

После них стало известно, что США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.

В ответ на это Габбард заявила, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине".

"По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась", – подчеркнула она.

Также по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".