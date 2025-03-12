Bloomberg: Путін може погодитись на "перемирʼя" в Україні, але просуватиме свої умови

Поінформовані джерела агентства Bloomberg вважають, що глава Кремля Владімір Путін зрештою погодиться на запропоноване США припинення вогню в Україні, але тягнутиме час, аби просунути вигідні для Москви умови.

Про це йдеться в публікації агентства, пише "Європейська правда".

Один зі співрозмовників Bloomberg вважає, що Путін, імовірно, погодиться на "перемир'я" з Україною, але хоче заздалегідь переконатися, що туди будуть включені і його власні умови.

Він додав, що Кремль вважає "неприйнятними" рамки припинення вогню, які США та Україна погодили на зустрічі в Саудівській Аравії напередодні.

Серед іншого, там не згадуються параметри більш довгострокового врегулювання повномасштабної війни РФ проти України, на чому Москва наполягала раніше як на умові припинення вогню, ідеться в публікації.

Інше джерело Bloomberg припускає, що Кремль також може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню.

Водночас російські джерела агентства Reuters перед тим заявили, що Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.

Про українсько-американські перемовини у Джидді читайте у статті Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін