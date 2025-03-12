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Bloomberg: Путін може погодитись на "перемирʼя" в Україні, але просуватиме свої умови

Новини — Середа, 12 березня 2025, 17:18 — Олег Павлюк

Поінформовані джерела агентства Bloomberg вважають, що глава Кремля Владімір Путін зрештою погодиться на запропоноване США припинення вогню в Україні, але тягнутиме час, аби просунути вигідні для Москви умови.

Про це йдеться в публікації агентства, пише "Європейська правда".

Один зі співрозмовників Bloomberg вважає, що Путін, імовірно, погодиться на "перемир'я" з Україною, але хоче заздалегідь переконатися, що туди будуть включені і його власні умови.

Він додав, що Кремль вважає "неприйнятними" рамки припинення вогню, які США та Україна погодили на зустрічі в Саудівській Аравії напередодні.

Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін 

Серед іншого, там не згадуються параметри більш довгострокового врегулювання повномасштабної війни РФ проти України, на чому Москва наполягала раніше як на умові припинення вогню, ідеться в публікації.

Інше джерело Bloomberg припускає, що Кремль також може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню.

Водночас російські джерела агентства Reuters перед тим заявили, що Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.

Про українсько-американські перемовини у Джидді читайте у статті Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін

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