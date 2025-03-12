Bloomberg: Путин может согласиться на "перемирие" в Украине, но будет продвигать свои условия

Информированные источники агентства Bloomberg считают, что глава Кремля Владимир Путин в конце концов согласится на предложенное США прекращение огня в Украине, но будет тянуть время, чтобы продвинуть выгодные для Москвы условия.

Об этом говорится в публикации агентства, пишет "Европейская правда".

Один из собеседников Bloomberg считает, что Путин, вероятно, согласится на "перемирие" с Украиной, но хочет заранее убедиться, что туда будут включены и его собственные условия.

Он добавил, что Кремль считает "неприемлемыми" рамки прекращения огня, которые США и Украина согласовали на встрече в Саудовской Аравии накануне.

Среди прочего, там не упоминаются параметры более долгосрочного урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины, на чем Москва настаивала ранее как на условии прекращения огня, говорится в публикации.

Другой источник Bloomberg предполагает, что Кремль также может требовать прекращения поставок оружия в Украину в качестве условия прекращения огня.

В то же время российские источники агентства Reuters перед тем заявили, что Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.

Об украинско-американских переговорах в Джидде читайте в статье Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин