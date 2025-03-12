В РФ заявили Reuters про свій скепсис щодо 30-денного перемир’я

Російські джерела агентства Reuters заявили, що лідер РФ Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це йдеться у публікації агентства у середу, повідомляє "Європейська правда".

Неназваний російський високопосадовець повідомив агентству, що Росії потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії.

"Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді", – сказало джерело, яке говорило на умовах анонімності. "Путін має сильну позицію, тому що Росія просувається вперед", – додав співрозмовник агентства.

Російський співрозмовник заявив, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити РФ в тому, що вона не змогла закінчити війну.

Інший російський високопосадовець заявив, що з точки зору Москви пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка, а Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або зобов'язань.

Третє російське джерело заявило, що загальна картина полягає в тому, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню.

Путін раніше неодноразово виключав можливість короткострокового припинення вогню.

"Нам не потрібне перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії", – сказав він у грудні.

На засіданні Ради безпеки 20 січня він заявив, що "має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довготривалий мир".

У червні минулого року Путін виклав свої умови миру: Україна повинна офіційно відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО і вивести свої війська з усієї території чотирьох українських областей, на які претендує і які зараз переважно контролює Росія.

За російськими оцінками, Росія контролює 75% Донецької, Запорізької та Херсонської областей і понад 99% Луганської області. Росія заявляє, що всі ці чотири області тепер юридично є частиною Росії і що вони ніколи не будуть повернуті Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров в інтерв'ю, даному у вівторок, але опублікованому в середу, заявив, що Росія не прийме війська країн-членів НАТО "під будь-яким прапором, в будь-якій якості на українській землі".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.