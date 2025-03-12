У США розкритикували відповідь ЄС на Трампові мита

Торговий представник США Джеймісон Грір розкритикував у середу, 12 березня, відповідь Європейського Союзу на посилені тарифи на сталь і алюміній, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Грір заявив, що відповідь ЄС на посилені тарифи свідчить про те, що торговельна політика Євросоюзу "відірвана від реальності".

Він сказав, що відповідні тарифи ЄС на американські товари вартістю 26 млрд євро суперечать опору спільноти зусиллям США, спрямованим на співпрацю з ЄС у вирішенні проблеми глобального надлишку потужностей в металургії.

"Каральна акція ЄС повністю ігнорує імперативи національної безпеки Сполучених Штатів – і навіть міжнародної безпеки – і є ще одним показником того, що торговельно-економічна політика ЄС відірвана від реальності", – додав він.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

У Британії заявили, що залишають за собою право на заходи у відповідь на глобальні тарифи, запроваджені Трампом, проте будуть дотримуватися "прагматичного" підходу.

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