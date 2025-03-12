В США раскритиковали ответ ЕС на пошлины Трампа

Торговый представитель США Джеймисон Грир раскритиковал в среду, 12 марта, ответ Европейского Союза на ужесточенные тарифы на сталь и алюминий, введенные президентом Дональдом Трампом.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Грир заявил, что ответ ЕС на усиленные тарифы свидетельствует о том, что торговая политика Евросоюза "оторвана от реальности".

Он сказал, что ответные тарифы ЕС на американские товары стоимостью 26 млрд евро противоречат сопротивлению сообщества усилиям США, направленным на сотрудничество с ЕС в решении проблемы глобального избытка мощностей в металлургии.

"Карательная акция ЕС полностью игнорирует императивы национальной безопасности Соединенных Штатов – и даже международной безопасности – и является еще одним показателем того, что торгово-экономическая политика ЕС оторвана от реальности", – добавил он.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

В Британии заявили, что оставляют за собой право на ответные меры на глобальные тарифы, введенные Трампом, однако будут придерживаться "прагматичного" подхода.

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